«Смех уместен на кладбище»: Собчак заговорила о своей бесноватости

Ксения Собчак после своего последнего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» вновь обрела скандальную славу. Звезда разместила в программе рекламу сети, занимающейся доставкой еды на дом. В промо-ролике светская львица показала отрывок видео с ее задержанием возле здания ФСБ, где проходили пикеты в поддержку Ивана Сафронова.

Фолловеры не оценили юмора звезды и обрушились на нее с критикой, обвиняя, что эта шутка явно была не уместна, тем более в рекламе. В ответ Ксения Анатольевна подробно описала свой яркий характер и вновь с удовольствием проехалась по кладбищенской теме, которую она начала еще в пору своей свадьбы, проехавшись на катафалке до ЗАГСа.