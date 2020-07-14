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Бывшая «пельмешка» Михалкова посоветовала отдать школьные уроки по биологии на откуп Дудю

По словам юмористки, она сама бы могла обучать ребят русскому языку.

Бывшая «пельмешка» Михалкова посоветовала отдать школьные уроки по биологии на откуп Дудю
Михалкова хочет читать русский язык для школьников/https://www.instagram.com/mihalkova/

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram выступила с неожиданным предложением. По ее словам, школьные уроки иногда вынужденно, как совсем недавно из-за пандемии, перемещаются в Интернет. А раз так, то, как она считает, их формат надо менять. Она посоветовала делать уроки «прикольными и залипательными» для детей.

«Предложение нашему Министерству просвещения. Пусть одобренный и проверенный учителями урок про химию зачитает хищный рэпер, о литературе расскажет модный блогер, о биологии, например, Юрий Дудь? Я про русский язык могу. Опыт есть. Сохраняя содержание, надо серьезно менять форму. И тогда школьников будет не оторвать от уроков – выучат все!»

Юлия Михалкова

Как отметила звезда, на такие мысли ее подтолкнул разговор с одним из школьников во время съемок сериала для канала СТС. Ребенок сказал юмористке следующее: «Тетя Юля, а вот если бы вы на Ютубе рассказывали про алгебру, я бы по сто раз эти уроки пересматривал и все выучил».

Напомним, что Юлия Михалкова покинула около года назад шоу «Уральские пельмени». Ее бывшие коллеги не раз отмечали, что в последние годы она больше занималась своей внешностью, а не творчеством.

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