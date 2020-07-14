Бывшая «пельмешка» Михалкова посоветовала отдать школьные уроки по биологии на откуп Дудю

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram выступила с неожиданным предложением. По ее словам, школьные уроки иногда вынужденно, как совсем недавно из-за пандемии, перемещаются в Интернет. А раз так, то, как она считает, их формат надо менять. Она посоветовала делать уроки «прикольными и залипательными» для детей.

«Предложение нашему Министерству просвещения. Пусть одобренный и проверенный учителями урок про химию зачитает хищный рэпер, о литературе расскажет модный блогер, о биологии, например, Юрий Дудь? Я про русский язык могу. Опыт есть. Сохраняя содержание, надо серьезно менять форму. И тогда школьников будет не оторвать от уроков – выучат все!» Юлия Михалкова

Как отметила звезда, на такие мысли ее подтолкнул разговор с одним из школьников во время съемок сериала для канала СТС. Ребенок сказал юмористке следующее: «Тетя Юля, а вот если бы вы на Ютубе рассказывали про алгебру, я бы по сто раз эти уроки пересматривал и все выучил».

Напомним, что Юлия Михалкова покинула около года назад шоу «Уральские пельмени». Ее бывшие коллеги не раз отмечали, что в последние годы она больше занималась своей внешностью, а не творчеством.