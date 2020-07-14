Надежда Бабкина уехала в Крым без мужа, запечатлевшись в компании с молодым мужчиной

Евгений Гор при этом сообщил, что полностью погрузился в работу.

Энергии 70-летней Надежде Бабкиной – не занимать. Недавно переболевшая двусторонней пневмонией с подтвержденным коронавирусом артистка быстро вернулась к работе, стала активно посещать шоу, вновь села за стол «судей» «Модного приговора».

Однако сейчас певица решила сделать небольшой отдых и отправилась в отпуск. Как и многие отечественные звезды, «казачка Надя» выбрала черноморское побережье, о чем не преминула сообщить в личном блоге.

«Отличная погода в Крыму! Отдых начинается!» — написала она.

Звезда позировала на фоне пальм и прочих атрибутов курортной жизни, рядом с ней сфотографировался молодой мужчина, нежно обнимающий ее за плечи.

Любопытно, что гражданский муж Бабкиной Евгений Гор у себя на страничке написал, что погрузился в настоящий момент в музыкальные проекты и запечатлелся с очаровательной певицей Светланой Навоян.