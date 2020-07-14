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Старшая дочь Веры Глаголевой поделилась снимками молодой мамы на отдыхе на Икше

Как отметила Анна Нахапетова, именно там ее семья всегда ощущала свободу и беззаботность.

Старшая дочь Веры Глаголевой поделилась снимками молодой мамы на отдыхе на Икше
В Сеть попали снимки юной Глаголевой/http://globallookpress.com/

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова в Instagram поделилась архивными кадрами с отдыха семейства. У семьи в свое время была дача в Московской области.

«Наше лето проходило на Икше, на берегу водохранилища. Именно туда, на дачу (мы гордо называли так нашу крохотную квартирку в 20 метров) мы приезжали каждое лето. И именно там ощущали свободу, беззаботность и невыносимую легкость бытия. P.S. На фотографии день рождения Маши. Как всегда, отмечаем большой и шумной компанией».

Анна Нахапетова

«Какие чудесные фото. Спасибо за воспоминания», «Здорово. И мамочка совсем еще молоденькая», «Совсем еще юная ваша любимая мамочка», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Вера Глаголева ушла из жизни после онкологического заболевания в августе 2017 года. У нее остались три дочери. Две старшие, Анна и Мария, — от первого мужа режиссера Родиона Нахапетова, и младшая Анастасия — от бизнесмена Кирилла Шубского.

Анна НахапетоваВера ГлаголеваКирилл ШубскийНовости googleРодион Нахапетов

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Анна НахапетоваВера ГлаголеваКирилл ШубскийНовости googleРодион Нахапетов
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