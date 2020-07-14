«Дом-2» берет новые высоты»: Рустам Солнцев высказался о Бузовой с заплетающимся языком

Как отметил бывший участник проекта, для него все, что происходит «новая нормальность».

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram оценил видео, на котором у ведущей шоу Ольги Бузовой заплетается язык во время разговора с участниками телестройки. Некоторые пользователей сделали вывод, что телеведущая пьяна.

«Ну ладно вам, разорались. Бухая Бузова ведет лобное. Все логично. «Дом-2» берет новые высоты. Назову это новой нормальностью. Хотя, может, зависимость женщины стала настолько сильна, что лезет в сюжеты. Ничего хорошего тут нет, в любом случае». Рустам Солнцев

Сама Бузова отметила, что запись была сделана в понедельник, который считается тяжелым днем. Она добавила, что накануне встречалась с подружками, поэтому появилась на лобном месте «с ярким блеском в глазах». Кстати, позже телеведущая удалила stories с объяснениями.

Отметим, что Ольга Бузова сама много лет назад начинала на «Доме-2» как участница. Она уже много лет является ведущей скандального шоу, у которого огромная армия поклонников по всей стране.