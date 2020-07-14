«Я была бы хорошей мамой»: Зоя Буряк объяснила, почему у нее нет детей

По словам актрисы, она много времени в своей жизни уделяла работе.

Актриса Зоя Буряк, прославившаяся по роли в картине «Холодное лето пятьдесят третьего», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей.

«Много времени занимала работа. Все остальное отошло потихонечку на второй план. У меня были мужчины, которые боялись детей больше, чем я». Зоя Буряк

При этом актриса заметила, что носила ребенка под сердцем.

«Но не случилось стать мамой. Требовалось принять в тот момент волевое решение. Отец народившегося ребенка сказал, что у него есть другие проблемы, которые надо решать. Мы были не готовы к ребенку, поэтому это и не произошло. Я тогда посчитала его слова предательством. Я понимала, что ситуация безвыходная. Мужчина перестал для меня существовать после таких слов. Больше мы никогда не встречались», — заявила она.

Актриса призналась, что однажды ей приснился сон, как она провожала сына армию.