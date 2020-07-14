«Расстояние нас разлучило»: Зоя Буряк вспомнила свой единственный неудачный брак

Звезда картины «Холодное лето пятьдесят третьего...» на протяжении пяти лет была замужем за актером по имени Александр.

Актриса Зоя Буряк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем единственном неудачном браке. Она была пять лет замужем за актером по имени Александр. Звезда картины «Холодное лето пятьдесят третьего…» даже не стала говорить фамилию мужчины.

«Театр в свое время выделил мне квартиру из маневренного фонда, где можно было проживать. В этой квартире был висячий замок. Надо было найти, кто бы мне врезал нормальный замок. Я ходила отрешенная по театру. А в театре работал красивый актер. Стройный, красивый, как молодой олень. Мне посоветовали обратиться за помощью к нему. Я была покорена им до невозможности. Он решил много моих бытовых и семейных проблем. Мы поженились, когда он сделал предложение».

Зоя Буряк

Как отметила актриса, у мужа было мало ролей в театре.

«Ему предложили поехать в Красноярск, в театр. Он согласился. У меня были роли в Молодежной театре и поэтому я не поехала с ним. Расстояние нас в итоге разлучило», — заявила она.

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По словам Буряк, вскоре она влюбилась в другого мужчину.