«Расстояние нас разлучило»: Зоя Буряк вспомнила свой единственный неудачный брак

Актриса Зоя Буряк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем единственном неудачном браке. Она была пять лет замужем за актером по имени Александр. Звезда картины «Холодное лето пятьдесят третьего…» даже не стала говорить фамилию мужчины.
«Театр в свое время выделил мне квартиру из маневренного фонда, где можно было проживать. В этой квартире был висячий замок. Надо было найти, кто бы мне врезал нормальный замок. Я ходила отрешенная по театру. А в театре работал красивый актер. Стройный, красивый, как молодой олень. Мне посоветовали обратиться за помощью к нему. Я была покорена им до невозможности. Он решил много моих бытовых и семейных проблем. Мы поженились, когда он сделал предложение».
Как отметила актриса, у мужа было мало ролей в театре.
«Ему предложили поехать в Красноярск, в театр. Он согласился. У меня были роли в Молодежной театре и поэтому я не поехала с ним. Расстояние нас в итоге разлучило», — заявила она.
По словам Буряк, вскоре она влюбилась в другого мужчину.
«Мы были с Александром вместе пять лет. Больше я замуж не выходила. Я порой смотрю на снимки, каким он был. Немного печально, что нам не удалось создать крепкую семью, но что делать», — заявила актриса.