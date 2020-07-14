«Я отпускала детей только с папой»: Муцениеце не знала, что Прилучный «прихватит» в Крым любовницу

Актриса ответила одной из своих подписчиц в соцсетях.

Актриса Агата Муцениеце в Instagram ответила одной из своих подписчиц, которая выразила свое недоумение, почему она позволила поехать на отдых пока еще официальному мужу актеру Павлу Прилучному с детьми и актрисой Мирославой Карпович. Согласно многочисленным слухам, «мажор» сейчас весело развлекается в Крыму с новой пассией — актрисой из сериала «Папины дочки».

Одна из подписчиц выразила свое недоумение сложившейся ситуацией.

«Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей», — написала поклонница.

На это Агата Муцениеце ответила: «Я отпускала только с папой».

Добавим, несколько дней назад Прилучный так увлекся в Крыму фотосессией с новой пассией, что потерял собаку. Он даже объявил вознаграждение в 50 тысяч рублей. В итоге одна из знакомых Муцениеце, которая обнаружила пса, позвонила актрисе. Та со своей стороны полтора часа пыталась дозвониться до мужа, чтобы сообщить, где находится собака.

Отметим, что официально перестанут быть мужем и женой Павел Прилучный и Агата Муцениеце 15 июля. У них в браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.