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В Сети появился снимок звезд «Сватов» после четвертого сезона с Владимиром Зельдиным

Как известно, в октябре 2016 года актер ушел из жизни.

В Сети появился снимок звезд «Сватов» после четвертого сезона с Владимиром Зельдиным
Зельдин ушел из жизни в 2016 году/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появился кадр, который был сделан после завершения съемок четвертого сезона. На фотографии запечатлелись всеми любимые герои. Кадр был сделан в 2010 году, когда и снимался четвертый сезон.

Интересно, что на фотографии можно увидеть «отца Ольги Николаевны» Владимира Зельдина. Как известно, в 2016 году актер ушел из жизни. В новой части «Сватов», седьмой по счету, его по вполне понятным причинам уже не будет. Также не сыграет в новой части актриса Ольга Аросева, «мать Ольги Николаевны» в исполнении актрисы Людмилы Артемьевой. Аросева ушла из жизни в 2013 году.

«Четвертый сезон самый классный», «Обожаем этот фильм», «Наши любимые актеры», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что действие четвертого сезона происходит в Крыму. Сватам достался дом, который они превратили в отель. В Крыму любимые всеми герои опекают внучку Женечку Ковалеву, которая уехала отдыхать в «Артек».

Владимир ЗельдинКрымЛагерь "Артек"Новости googleСериал "Сваты"

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Владимир ЗельдинКрымЛагерь "Артек"Новости googleСериал "Сваты"
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