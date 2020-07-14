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Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака

Первое судебное заседание по этому бракоразводному процессу состоится 23 июля.

Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака
Понарошку разводится с мужем/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ирена Понарошку разводится со своим супругом диджеем Александром Листом. Первое заседание по данному бракоразводному процессу состоится 23 июля.

Отметим, что проблемы в звездной семье начались уже давно. Еще в прошлом году Александр Лист сообщал, что жена хочет с ним развестись. Причина, как он утверждал, в его небольшом доходе и низком социальном статусе.

На днях Лист сообщил, что конфликт с женой до сих пор не улажен. По его словам, 8 июля Ирена Понарошку подала заявление на развод. Заявление находится на мировом участке. Скорее всего, звездной паре удалось мирным путем решить вопросы совместно нажитого имущества.

Напомним, что в браке у Ирены Понарошку и Александра Листа родились двое детей. Их старшему сыну Серафиму уже девять лет. Младшему Теодору сейчас всего полтора годика. Свадьбу они сыграли десять лет назад.

Заметим, что не так давно Лист, у которого из-за пандемии сейчас очень тяжело с работой, даже обращался за помощью в соцсетях. Он публиковал реквизиты своей банковской карты, на которую просил перевести ему деньги за проведение прямых эфиров, сообщает «СтарХит».

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