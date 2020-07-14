«Немножко расслабилась»: Бузова публично извинилась за заплетающийся язык на «Доме-2»

Ольга Бузова несколько дней назад позабавила зрителей «Дома-2» странным поведением: ведущая решила поговорить с участником телестройки, но с трудом смогла произнести слова.

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Видимо, звезде сделали замечание, а может быть, она сама увидела себя со стороны. В любом случае девушка решила не молчать и обратилась в личном блоге к своим подписчикам.

«Понедельник — день тяжелый, приходят новые ребята. Но прошлый понедельник для меня не был тяжелым. У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на «лобное место» с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», — улыбаясь, сказала звезда.

Ранее об Ольге Бузовой нелестно высказалась Айза Анохина. Блогер считает, что поющая ведущая слишком доверяет своим менеджерам и не доводит до ума ни один бизнес-проект.