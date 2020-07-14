«Парни – орлы, девочки – куколки»: Ягудин поделился фото сборной России по фигурному катанию образца 1996 года

На фотографии можно увидеть многих звезд прошлого, а также легендарного тренера Татьяну Тарасову.

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в Instagram опубликовал раритетный кадр, который был сделан почти четверть века назад. На фотографии можно увидеть звезд российского фигурного катания середины девяностых годов прошлого века.

«Во что нашел. Сборная России сезона 1996/97». Алексей Ягудин

На фотографии, в центре, тренер Ягудина Татьяна Тарасова, которая почти двадцать лет назад помогла ему выиграть Олимпиаду. Также можно увидеть таких звезд прошлого, как Ирина Слуцкая, Мария Бутырская, Антон Сихарулидзе, Елена Бережная, Ирина Лобачева и многие другие. Все они еще совсем молоды.

«Ой, какая Татьяна Тарасова молодая и задорная», «Парни – орлы, девочки – куколки», «Какие они тут все молоденькие. Просто смотришь и душа радуется», — отметили в комментариях пользователи.