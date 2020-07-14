«Поцелушечки»: жена Овечкина впервые запечатлела своих сыновей вместе

В конце мая семья хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской пополнилась — у пары родился сын Илья. Это второй ребенок четы, они уже воспитывают двухлетнего Сережу. Старший наследник старается во всем подражать своему знаменитому отцу и уже приобщается к хоккею.

Малыш появляется вместе с отцом на его тренировках, смотрит вместе с ним по телевизору матчи, занимается во дворе, где родители устроили для своего отпрыска мини-стадион с хоккейными воротами. Мальчик ловко управляется с клюшкой и забивает голы.

Как оказалось, Сережа обожает своего младшего братика Илью. Анастасия Шубская впервые запечатлела их вместе, разместив кадры в личном блоге. На видео в stories Instagram она держит младшего отпрыска на руках, а старший находится рядом, потом Сережа придвигается к матери и брату и целует вначале ножки Илюши, а потом и коленки родительницы.

Растроганная жена Овечкина восклицает: «Что ты хочешь? Поцелушечки! Мой зайчик!».