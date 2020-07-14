«В главной роли великий!»: Грачевский снял в одной из новых серий «Ералаша» Филиппа Киркорова

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что в одном из новых выпусков перед публикой предстанет поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

«На съемках сюжета «Ералаша»! В главной роли великий Филипп Киркоров!» Борис Грачевский

На опубликованных кадрах можно увидеть Киркорова, который, судя по всему, очень рад, что ему доверили роль.

«Вот мои герои. Вот Борис Грачевский. Вот главный режиссер. Ну, красотка, как тебя зовут?» — спросил одну из девочек Киркоров, которая, вероятно, задействована вместе с ним в новой серии.

«Очень ждем серию с Филиппом», «Это будет огненное действие» «Филипп в «Ералаше»! Что может быть лучше?» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Грачевский является на протяжении долгих лет руководителем киножурнала «Ералаш». В некоторых выпусках он задействует звезд отечественного шоу-бизнеса и известных актеров.