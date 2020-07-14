Черно из «Дома-2» разругалась с руководством роддома, в котором планировала рожать ребенка

По словам звезды, были обговорены одни условия, а по факту оказались совершенно другие.

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram сообщила, что у нее возник конфликт с руководством роддома, в котором она планировала рожать ребенка. Она поехала на плановое обследование, но в итоге была вынуждена отказаться от услуг данного медучреждения.

«Произошло просто так: обговорены были одни условия, а по факту абсолютно другие. А при родах как? Я такой человек, мне надо все четко. Особенно в такой важный момент в жизни. Если хоть одного пункта не будет в этом списке, я буду нервничать, зачем». Саша Черно

Как сказала звезда, сейчас ей в срочном порядке придется искать новый роддом. При этом времени до появления малыша остается все меньше. По ее словам, плод уже опустился вниз живота.

Напомним, что отцом будущего ребенка Саши Черно является ее супруг Иосиф Оганесян. С ним ранее у нее не раз возникали конфликты. Впрочем, сейчас в семье царит мир. Супруги готовятся к появлению малыша и безумно счастливы вместе.