«Так страшно на это смотреть»: подруга Началовой позировала на ее могиле с цветами

Юлия Началова ушла из жизни в марте прошлого года. Но до сих пор многие ее поклонники с трудом верят в происходящее. Действительно, сложно представить, что молодая, красивая, любимая миллионами девушка может мгновенно сгореть из-за нелепой мозоли.

Могила звезды на Троекуровском кладбище сегодня является одной из самых посещаемых. Сюда приходят паломники со всей страны, покрывая ее живыми цветами. Не забывают о Юлии и ее друзья. Недавно здесь побывала подруга певицы, Елена Метлюк. Девушка принесла огромный букет светлых роз и в духе современности устроила на месте вечного упокоения артистки небольшую фотосессию.

Девушка запечателась с цветами, глядя на могилу приятельницы, а также печально смотря вдаль и поправляя рукой волосы. Снимки она опубликовала в Instagram.