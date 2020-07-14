«Так страшно на это смотреть»: подруга Началовой позировала на ее могиле с цветами

Юлия Началова ушла из жизни в марте прошлого года. Но до сих пор многие ее поклонники с трудом верят в происходящее. Действительно, сложно представить, что молодая, красивая, любимая миллионами девушка может мгновенно сгореть из-за нелепой мозоли.
Могила звезды на Троекуровском кладбище сегодня является одной из самых посещаемых. Сюда приходят паломники со всей страны, покрывая ее живыми цветами. Не забывают о Юлии и ее друзья. Недавно здесь побывала подруга певицы, Елена Метлюк. Девушка принесла огромный букет светлых роз и в духе современности устроила на месте вечного упокоения артистки небольшую фотосессию.
Девушка запечателась с цветами, глядя на могилу приятельницы, а также печально смотря вдаль и поправляя рукой волосы. Снимки она опубликовала в Instagram.
«Этот памятник всю страну «припечатал», своя вина есть у всех. Ангел не в земле, он среди нас. Он здесь и не здесь, он везде и нигде», «Так страшно на это смотреть… Покойся с миром, девочка…», «Спасибо, что показали ее могилу», «Леночка вы с Юленькой так смотрелись… Ты настоящий друг! Но сходи в церковь и закажи панихиду, ей сейчас это очень важно!» — прокомментировали пост Метлюк фолловеры.