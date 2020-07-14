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Марина Зудина сообщила, что на могиле Табакова не успеют поставить надгробие к его юбилею

По словам актрисы, все работы из-за пандемии остановились и сроки сдвинулись.

Марина Зудина сообщила, что на могиле Табакова не успеют поставить надгробие к его юбилею
Зудина сообщила, что надгробие на могиле мужа не появится к его юбилею/http://globallookpress.com/

Актриса Марина Зудина сообщила, что к юбилею режиссера Олега Табакова, который будет отмечаться 17 августа, на его могиле на Новодевичьем кладбище, к сожалению, не появится надгробие. Всему виной пандемия, которая спутала все планы и перенесла сроки.

Отметим, что идея памятника принадлежит театральному художнику Николаю Симонову. Он трудился при Табакове главным художником МХТ. Именно он придумал достаточно интересный и неожиданный проект надгробия.

На могиле будут стоять три вертикальных столба, объединенных крестом. Столбы будут символизировать «Табакерку», «Современник» и Художественный театр, которыми руководил Табаков. Кроме того, здесь же появится одна из цитат Олега Павловича: «Все, что я взял на себя, я выполнил», сообщает «МК».

Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. Ему было 82 года. От Марины Зудиной у него осталось двое наследников — сын Павел и дочь Маша. Зудина не раз отмечала в беседах с журналистами, что до сих пор очень тяжело переживает уход из жизни любимого мужа, которого она безумно любила. Сейчас она одинока.

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