«Русалочка!»: Ева Канчельскис блеснула формами в красивом купальнике в бассейне у особняка

Дочь известного футболиста Андрея Канчельскиса, 21-летняя Ева, в Instagram разместила красивый снимок. На фотографии она запечатлена в бассейне и соблазнительном купальнике. Девушка наслаждается солнечной погодой и радуется жизни.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение дочерью Инны Михайловой, женой известного музыканта. «Какая вы все-таки куколка. Вся в маму», «Русалочка! Вы очень красивая девушка».

Напомним, что Ева Канчельскис в прекрасных отношениях со Стасом Михайловым. Она живет в его особняке. На ее страничке порой можно увидеть снимки со звездным отчимом.

больше по теме Ева Канчельскис поделилась снимком со Стасом Михайловым на ступеньках фамильного особняка Как известно, у дочери футболиста прекрасные отношения с мужем своей мамы.

У Евы есть родной брат Андрей. Он старшее ее на шесть лет. Это сын Андрея Канчельскиса. Дружит Ева и со своими сестренками — дочками Инны и Стаса Михайловых. Кстати, недавно девушка хвасталась, что ей удалось серьезно похудеть. В какой-то момент она поняла, что у нее появились лишние килограммы и взялась за свою фигуру. В итоге ей удалось скинуть за год более десяти килограммов.