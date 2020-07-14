«Наслаждайтесь, господа!»: Наргиз Закирова полностью оголилась на архивном снимке 2015 года

Как отметила певица, с тех пор она совсем не изменилась.

Певица Наргиз Закирова в Instagram разместила красивый архивный кадр, который был сделан в 2015 году. На фотографии исполнительница полностью обнажена. Она прикрывает интимные места рукой, ногами и с помощью своих волос. При этом можно рассмотреть ее татуировки, которых на ее теле, как известно, огромное количество.

«Наслаждайтесь, господа! Из архива 2015 года. С тех пор, собственно, ничего не изменилось. Лишь позволила себе накинуть парочку лишних паундов. Бе-бе-бе». Наргиз Закирова

Отметим, что Наргиз Закирова ушла в прошлом году от продюсера Максима Фадеева, с которым сотрудничала на протяжении долгих лет. Сейчас она работает с другим известным продюсером — Виктором Дробышем.

Как отмечала в беседах с журналистами Закирова, она была словно в тюрьме, когда сотрудничала с Фадеевым. Он, по ее словам, не давал ей в полной мере заниматься творчеством, поэтому нет ничего удивительного, что они в итоге расстались. Причем сейчас ей запрещено петь песни, написанные в разные годы для нее Фадеевым.