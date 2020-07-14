В Сеть попало видео, на котором Ефремов пытается откупиться сразу после трагического ДТП

Все новые подробности вскрываются о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Напомним, вечером 8 июня артист выехал на большой скорости на встречку, где столкнулся с фургоном. Его водитель, Сергей Захаров, вскоре скончался от полученных травм, а в крови знаменитости нашли алкоголь и наркотики. Позже актер записал видеоролик, на котором признает свою вину и обещает «не отмазываться», а честно понести наказание.

Однако позже адвокат Ефремова неожиданно заявил, что в ДТП участвовала машина Михаила Олеговича, но не он сам. Теперь защитник артиста намерен оправдать его полностью, дескать, тот имеет право признавать свою вину, а потом отказываться от этого. Да и вообще — артист ничего не помнит.

Но оказалось, что много помнят камеры, которые снимали происходящую трагедию. В программе «60 минут» на «России 1» показали видео, где Ефремов предлагает полицейским деньги. Позже эти эксклюзивные кадры обнародовала в Сети Ольга Скабеева, ведущая ток-шоу.