Александру Домогарову нашли замену в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Юлией Высоцкой

Актеру Александру Домогарову нашли замену в нашумевшем спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХТ имени Горького. Вместо него играть с актрисой Юлией Высоцкой на сцене будет известный артист Гоша Куценко. Как отметили в пресс-службе театра, для любой творческой команды характерен поиск новых решений и неминуемы рокировки, как и произошло в данном случае.

В театре подчеркнули, что Гошу Куценко отличают пунктуальность и ответственность. Не случится, как здесь думают, замены постановки «из-за болезни актера». Уже 2 октября зрители увидят обновленный спектакль. Сейчас полным ходом идут репетиции.

В театре отмечают, что никаких договоренностей перед Александром Домогаровым не нарушали. Как только артист подпишет документы, ему сразу переведут деньги за сыгранные ранее спектакли.

Как известно, сам актер жаловался, что с ним поступил нечестно. Домогаров утверждал, что он никогда не срывал постановку и руководители МХТ имени Горького просто решили на нем сэкономить, сообщает «Комсомольская правда».