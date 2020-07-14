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Александру Домогарову нашли замену в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Юлией Высоцкой

Обновленную версию постановки зрители увидят 2 октября.

Александру Домогарову нашли замену в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Юлией Высоцкой
Вместо Домогарова в "Сценах супружеской жизни" задействуют Куценко/http://globallookpress.com/

Актеру Александру Домогарову нашли замену в нашумевшем спектакле «Сцены из супружеской жизни» в МХТ имени Горького. Вместо него играть с актрисой Юлией Высоцкой на сцене будет известный артист Гоша Куценко. Как отметили в пресс-службе театра, для любой творческой команды характерен поиск новых решений и неминуемы рокировки, как и произошло в данном случае.

Гоша Куценко. Фото
Гоша Куценко. Фото: /http://globallookpress.com/

В театре подчеркнули, что Гошу Куценко отличают пунктуальность и ответственность. Не случится, как здесь думают, замены постановки «из-за болезни актера». Уже 2 октября зрители увидят обновленный спектакль. Сейчас полным ходом идут репетиции.

В театре отмечают, что никаких договоренностей перед Александром Домогаровым не нарушали. Как только артист подпишет документы, ему сразу переведут деньги за сыгранные ранее спектакли.

Как известно, сам актер жаловался, что с ним поступил нечестно. Домогаров утверждал, что он никогда не срывал постановку и руководители МХТ имени Горького просто решили на нем сэкономить, сообщает «Комсомольская правда».

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