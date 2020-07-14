Жизнь без прикрас: Пелагея впервые показала на видео, как живет после развода

Певица Пелагея впервые подробно показала в Сети, как после расставания с Телегиным выглядит ее жизнь. Они разлучились год назад, однако звезда долго скрывала этот факт от общественности.

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Делала она это ради дочери Таисии, которая рано или поздно увидит все публикации в Сети об отце и разводе родителей. Тем не менее хоккеист не счел нужным молчать про свой роман с Марией Гончар, и певица заявила об их разрыве официально.

В настоящий момент экс-пара делит имущество через суд, хотя звезда надеялась, что они расстанутся мирно. Но спортсмен решил претендовать на квартиру, которую Пелагее подарила мама, а также автомобиль, купленный из семейного бюджета. Поэтому адвокат любимицы публики подал встречный иск о разделе всего имущества супругов, а также средств с их счетов.

14 июля Пелагее исполнилось 34 года и именно в этот день звезда обнародовала видео, снятое на любительскую камеру о своей нынешней жизни. В кадре она сама собирает мебель, готовит, гуляет с Тасей, конечно же, занимается творчеством. Судя по всему, Пелагее, как и многим разведенным женщинам, пришлось взять на себя функцию и мамы, и папы для маленькой дочери.