Вдова Виктора Проскурина сообщила, что незадолго до его смерти они развелись

Виктор Проскурин был звездой советского кино и заслуженным артистом. Он продолжал сниматься даже в пожилом возрасте. Однако 30 июня актер скончался на 69-м году жизни. Несколько недель за ним наблюдали врачи, но спасти жизнь артиста не смогли.

Он умер из-за очередного приступал удушью при хронической болезни легких. Проскурин находился в реанимации, поэтому к нему никого не пускали. Его последняя супруга Ирина Хонда занималась организацией похорон. Она сожалеет, что не была рядом с ним.

В студии передачи «Прямой эфир» вдова актера рассказала, что незадолго до смерти они оформили развод, поэтому ей было сложно даже получить тело в морге для похорон.

«Виктор Алексеевич последние года два мне говорил, я не могла понять причину, это было и в трезвом состоянии, и немножечко подшофе. Он мне говорил так: «Хонда, нам нужно развестись, потому что тебе выгоднее быть просто моей женщиной, чем моей вдовой». Я сначала думала, что он шутит. Но когда он стал настойчиво об этом говорить, я попросила его рассказать, что происходит. «Неважно», — отвечал он. У нас была достаточно сложная жизнь. В общем-то, Виктор Алексеевич не хотел жениться ни на одной из своих жен. Девочки предлагали ему это сделать, потому что он всегда был свободным и независимым человеком. Он был честным, не был ходоком, гуленой. В моем случае он тоже этот факт официальной женитьбы отсрочивал. В итоге я его попросила, а потом он сам сказал: «Пойдем поженимся». Теперь мне кажется, что я на него надавила 12 лет назад», — пояснила звезда.

По этой причине Хонда согласилась на развод. Она посчитала, что заставила его пожениться, поэтому решила: нужно закрыть «гештальт». Еще одной причиной стало то, что пара хотела уехать жить в Испанию.

«И дом мы хотели там купить. Мы хотели продать мою квартиру в Питере, купить маме квартиру, а нам — дом в Испании», — отметила она.

Однако для получения документов на постоянное проживание нужно было заплатить большую пошлину, это их остановило.

«Мы когда были в ЗАГСе и разводились, сидели, смеялись. Тетя удивилась, что мы веселые. Тогда Витя сказал, что Хонда проворачивает юридические штучки», — вспомнила Ирина.

По ее словам, тогда Проскурин намекнул, что они скоро снова поженятся. Однако никто не знал, что жить ему осталось недолго. Даже отметки в паспорте о разводе у актера не было, так как он не отнесся к этому всерьез. Напомним, что Хонда была пятой женой звезды кино.