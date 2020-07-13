СМИ: «Золотую судью» из Краснодара лишили статуса

Речь идет о Елене Хахалевой, которая устроила дорогую свадьбу для своей дочери три года назад.

Елену Хахалеву, которую пресса окрестила «золотой судьей», лишили ее статуса за прогулы на рабочем месте. Как передает интернет-канал «Подъем», женщина пропустила 128 рабочих дней.

Напомним, ее имя прогремело в СМИ три года назад. Летом 2017 года стало известно о дорогой свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда. На торжество якобы были приглашены звезды первой величины, да не одна, а сразу несколько: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Сообщалось, что бракосочетание обошлось южной семье в 2 миллиона долларов.

Сама Хахалева объясняла, что праздник оплатил отец невесты, крупный предприниматель, а звезды приехали не за деньги, а по дружбе. Лишь Басков признался, что его выступление оплатили гости — «в подарок» молодоженам. Позже Ксения Собчак выступила по этому поводу, огласила гонорары артистов и возмутилась тому, почему звезды не признаются в том, что пели за деньги.

Сообщается, что судья написала отрытое письмо Путину, в котором пожаловалась на общественную травлю. Теперь, получается, женщину разжаловали, но не из-за дорогих подарков, а по количеству прогулов.