«Он для меня как талисман»: Регина Дубовицкая рассказала о «романе» с Владимиром Винокуром

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с юмористом Владимиром Винокуром. Пару не раз женили друзья и коллеги.

«Именно я много лет назад открыла для широкой публики Винокура. Увидела его выступления. При нашей встрече он дал мне две кассеты. Причем там пародий не было, а были его песни. Он тогда удивительно точно спел песню Лещенко, и я сразу поняла, что надо его брать в «Аншлаг». Регина Дубовицкая

Как отметила звезда, у них никогда не было романтических отношений. «Нас много раз женили. Однажды в Туле журналист берет у меня интервью и говорит: «Почему ваш муж так часто меняет прически?» Он, как я потом поняла, имел в виду как раз Винокура. Почему нас женили? Потому что он на радио во всех моих программах участвовал. Он для меня как талисман. Володя, кстати, часто меня разыгрывает. Говорит женским голосом. И я покупаюсь», — заявила Дубовицкая.

Напомним, что Регина Дубовицкая с 1987 года является бессменной ведущей «Аншлага». Программа сейчас не так популярна, как в девяностых годах прошлого века, но иногда появляется в телевизионном эфире.