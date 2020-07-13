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Андрей Губин впервые за много лет спел перед публикой

Музыкант исполнил хит Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Андрей Губин впервые за много лет спел перед публикой
Губин вернулся на сцену/http://globallookpress.com/

Музыкант Андрей Губин, который в 2005 году покинул сцену, наконец-то спел перед публикой. Участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо на своей страничке в Instagram разместил их совместную запись. Они вместе исполнили хит Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Как сказал Бардо, Губин навсегда будет для него скромным, добрым и порядочным певцом. Он очень сильно уважает этого артиста, который в свое время произвел фурор на сцене.

Надо отметить, что выступление Губина состоялось, судя по всему, в караоке-клубе. Поклонники оставили массу положительных комментариев под записью: «Это просто какой-то бальзам на душу», «Андрей — великолепен».

Отметим, что еще в прошлом году продюсер Тарас Ващишин анонсировал возвращение Губина на сцену. Как он отмечал, певец сейчас работает над новыми текстами песен. Впрочем, сам Губин позже говорил, что тяжелая болезнь — левосторонняя прозопалгия лица — не даст ему снова выступать перед поклонниками.

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