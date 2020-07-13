«У нас давно все хорошо!»: Даная Пригожина высказалась об отношениях с отцом

Как отметила девушка, ей часто приходится читать небылицы о себе.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, заявила, что у нее прекрасные отношения с отцом. Как известно, было время, когда они конфликтовали и не находили точки соприкосновения. Как заверила девушка, все это осталось в прошлом.

По словам Пригожиной, она часто читает небылицы о себе. Дело в том, что ее слова порой журналисты выдергивают из контекста.

«Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте! У нас давно все хорошо! И то, что я хочу в будущем взять фамилию мужа — это нормально, а не то, что думают хейтеры. Не надо переворачивать мои слова». Даная Пригожина

Как добавила Даная Пригожина, порой ей хочется удалить свою страничку в соцсетях. Настолько много слухов об ее отношениях с отцом, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Даная Пригожина родилась в браке продюсера с первой супругой — Еленой Соколовой. Сейчас Данае 23 года. Она в прекрасных отношениях с нынешней женой продюсера — певицей Валерией.