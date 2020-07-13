Ивлеева подарила мужу золотые часы с бриллиантами стоимостью в несколько миллионов

Презент Элджею достался в день его 26-летия.

«Красиво жить не запретишь», — явно подумала Настя Ивлеева, когда дарила своему мужу в его неюбилейный 26-й день рождения дорогие часы. Впрочем, слово «дорогие» тут не совсем уместно. У многих россиян потраченная на них сумма просто в голове не уложится.

Элджей явно был горд презентом, поскольку тут же поспешил выложить в Сеть фотографию с ним. На снимке красуется ювелирное изделие из белого золота люкс-уровня полностью инкрустированное бриллиантами.

Как утверждает КП, стоят такие часики в районе 7–11 миллионов, то есть фактически, как квартира в столице. Ну или несколько квартир где-нибудь в провинции России.

Но и на этом Ивлеева не остановилась, добавив к часам сущую мелочь — набор дорогих аксессуаров (блингов), которыми любят украшать себя рэперы. Естественно, сделаны они были из золота, бриллиантов и черного жемчуга.