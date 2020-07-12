В Екатеринбурге умер Михаил Шаравин, именно он первым обнаружил палатку экспедиции на перевале Дятлова

Как сообщает издание URA.RU, в Екатеринбурге, в возрасте 84 лет, умер Михаил Шаравин. Именно он первым обнаружил палатку туристов, пропавших на перевале Дятлова. Из-за коронавируса совсем немногие смогли достойно проститься с усопшим. По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова, Юрия Кунцевича, смерть наступила еще 3 июля. Напомним, именно Шаравин прославился тем, что был первым, кто обнаружил пустующую палатку туристов на перевале Дятлова. В данный момент место погребения Михаила неизвестно, его родственники информацией пока не поделились.

Михаил Шаравин с конца февраля по начало марта 1959 года активно занимался поисками пропавшей экспедиции. Каким-то чудом именно ему удалось первым обнаружить заброшенную палатку на склоне горы Холатчахль. Также погибший был одним из тех, кто обнаружил тела участников пропавшей экспедиции.

Напомним, основной версией гибели экспедиции, с точки зрения Шаравина, была некая катастрофа, вызванная испытаниями неизвестного ранее оружия. Однако официальная версия представителей генеральной прокуратуры звучит куда убедительнее, изначально участники экспедиции бежали, чтобы спастись от лавины, а после, к большому сожалению, не смогли найти палатку, из-за чего и замерзли, ведь температура достигала минус 45 градусов.