«Динозавры – разрыв моего сердца»: певица Монеточка удивила своим новым хобби

Далеко не все поклонники звезды одобрили ее выбор.

Певица Монеточка удивила своих фолловеров новым увлечением. Оказывается, звезда теперь дни напролет играет в конструктор.

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«Динозавры – разрыв моего сердца. Все мои полки превращены в музей палеонтологии, все мои руки заняты полезным и интересным делом, все мои гости ходят по дому как мышеньки, боясь наступить на кубик… одни плюсы!! Короче говоря, любовь #спервогокубика», — написала она в Instagram, обнародовав соответствующее фото.

«Елизавета Копейкина, как черепашка Ниндзя ищет путь в светлое будущее вместе с динозаврами. Парк юрского периода не надо снимать с третьей части?», «Весьма трогательная любовь, с первого укуса», «Лиза + лего + динозавры = счастье», «Аааааа! Тоже хочу!!» — одобрительно прокомментировали пост подписчики певицы.

Однако кое-кто заметил, что Монеточке лучше бы заняться другим делом, тем, которое у нее получается лучше всего – музыкой.