«Динозавры – разрыв моего сердца»: певица Монеточка удивила своим новым хобби

Певица Монеточка удивила своих фолловеров новым увлечением. Оказывается, звезда теперь дни напролет играет в конструктор.
«Динозавры – разрыв моего сердца. Все мои полки превращены в музей палеонтологии, все мои руки заняты полезным и интересным делом, все мои гости ходят по дому как мышеньки, боясь наступить на кубик… одни плюсы!! Короче говоря, любовь #спервогокубика», — написала она в Instagram, обнародовав соответствующее фото.
«Елизавета Копейкина, как черепашка Ниндзя ищет путь в светлое будущее вместе с динозаврами. Парк юрского периода не надо снимать с третьей части?», «Весьма трогательная любовь, с первого укуса», «Лиза + лего + динозавры = счастье», «Аааааа! Тоже хочу!!» — одобрительно прокомментировали пост подписчики певицы.
Однако кое-кто заметил, что Монеточке лучше бы заняться другим делом, тем, которое у нее получается лучше всего – музыкой.
«Нет бы песни сочинять новые, ты в игрушки играешь», «Как насчет «разрыва сердца», что находится слева от Лизы. Jazz Bass», — также можно увидеть в комментариях.