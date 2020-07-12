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Тренер Киркорова, бросивший ради певицы Алексы беременную жену, впервые показал сына

Вячеслав Дайчев признался, что неимоверно рад отцовству.

Тренер Киркорова, бросивший ради певицы Алексы беременную жену, впервые показал сына
Алекса. Фото Global look press.

Жизнь звезд порой напоминает знаменитый сериал «Санта-Барбара». Певица Алекса – не исключение. Она долгое время была известна, как выпускница «Фабрики звезд» и бывшая девушка Тимати. Недавно музыканты решили вспомнить былое и записали совместный клип, где она предстала в образе жены рэпера.

Однако ни о каком воссоединении экс-возлюбленных и речи нет, девушка неожиданно засветилась в любовном треугольнике, о котором написали все светские хроники. Звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, занимающийся в том числе и с Филиппом Киркоровом, неожиданно бросил ради нее свою жену Александру Сивкову. Не смутил любовников и тот факт, что пара ожидала пополнения в семействе.

Тем не менее, отставная супруга нашла в себе силы, чтобы сохранить дипломатичные отношения с бывшим. Не стала она препятствовать и его общению с новорожденным сыном, чему тренер был необычайно рад. В личном блоге Дайчев обнародовал первый кадр со своим ребенком.

«У меня родился сын и я искренне счастлив!» — написал он в Instagram.

АлексаВячеслав ДайчевТимати

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