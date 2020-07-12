Тренер Киркорова, бросивший ради певицы Алексы беременную жену, впервые показал сына

Жизнь звезд порой напоминает знаменитый сериал «Санта-Барбара». Певица Алекса – не исключение. Она долгое время была известна, как выпускница «Фабрики звезд» и бывшая девушка Тимати. Недавно музыканты решили вспомнить былое и записали совместный клип, где она предстала в образе жены рэпера.

Однако ни о каком воссоединении экс-возлюбленных и речи нет, девушка неожиданно засветилась в любовном треугольнике, о котором написали все светские хроники. Звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, занимающийся в том числе и с Филиппом Киркоровом, неожиданно бросил ради нее свою жену Александру Сивкову. Не смутил любовников и тот факт, что пара ожидала пополнения в семействе.

Тем не менее, отставная супруга нашла в себе силы, чтобы сохранить дипломатичные отношения с бывшим. Не стала она препятствовать и его общению с новорожденным сыном, чему тренер был необычайно рад. В личном блоге Дайчев обнародовал первый кадр со своим ребенком.