«За меня все сделали журналисты»: адвокат Ефремова отрицает, что пиарится на резонансном деле

Больше месяца прошло с момента автоаварии, которую учинил пьяный Михаил Ефремов. 56-летний Заслуженный артист России в центре Москвы врезался во встречную машину, водитель которой скончался в больнице. Защищает звезду адвокат Эльман Пашаев, который за последнюю неделю сделал от лица нескодталько громких заявлений, главное из которых – Ефремов не виновен.

Защитника стали обвинять в попытке пропиариться за счет знаменитого клиента и его резонансного дела – за ним следят миллионы россиян. Однако, Пашаев опроверг это обвинение в свой адрес, а также обозначил еще несколько позиций по ситуации с Ефремовым.

«Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов» — заметил Пашаев.

Он подчеркнул, что у него достаточно информации, по которой он будет доказывать невиновность Ефремова, и которую представит суду. Сам подзащитный, отметил Пашаев, чувствует себя «очень плохо и морально, и физически».

Напомним, Михаил Ефремов находится под домашним арестом, в начале июля ему предъявлено обвинение. Заслуженный артист обвиняется по статье 264 части 4 УК РФ, то есть в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть человека. Ефремову светит от 5 до 12 лет лишения свободы.