«Любимая, это я, твой Режиссер!»: Богомолов запечатлел Собчак «под душем»

Константин Богомолов написал трогательное послание своей супруге в личном блоге. В Instagram он опубликовал видеоролик, на котором Ксения Собчак томно позирует под каплями воды. Ощущение создается такое, что звезда принимает душ прямо в одежде.

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Однако чуть позже становится понятно, что это хитрость оператора – светская львица снялась не под водой, а за ее пределами. Тем не менее, от взгляда публики трудно скрыть тот факт, что человек, стоящий за объективом камеры любуется своей героиней сюжета. А слова, которые написал Богомолов под видео лишний раз подтвердили это.

Константин сообщил подписчикам, что в настоящий момент выступает в сериале Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой в новом амплуа актера. Он признался, что это очень тяжелый труд, но, тем не менее, прекрасный. Однако он заметил одну особенность – с каждым новым съемочным днем в нем крепнет желание сделать селфи. В итоге театральному деятелю даже приходится бороться с этими позывами. Он публично пообещал хорошо выполнить свою актерскую задачу, но при этом не превратиться в артиста.