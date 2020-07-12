«Ох ты, бомба!»: бывшая жена Аршавина обнародовала снимок с «новым» носом

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина крайне удивила своих фолловеров, выставив в личном блоге фотографию, на которой подписчики с трудом узнавали девушку. На взгляд пользователей Сети, отставная жена спортсмена сделала ринопластику и увеличила губы.

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Ох ты, бомба!», «Красоточка», «Очень мило», — отметились комментаторы.

Однако далеко не все отзывы оказались дружелюбными. На аккаунт Казьминой обрушились хейтеры, критикующие ее внешность.

«Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?», «Вас не узнать после операции», «Такой красивый нос испортили», — написали они.

Девушка потерпела злопыхателей несколько часов и удалила пост. Однако позже мудро решила восстановить его в Instagram. «Вернулась», — написала она, кстати, так и не отключив комментарии.

Напомним, до союза с Алисой, Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Футболист расстался с ней и ушел к Казьминой, когда его фактическая жена была беременна третьим малышом.

В отношениях с журналисткой у него родилась дочь Есения. В начале 2019 года стало известно, что пара разошлась.