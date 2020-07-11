Популярная российская мотоблогерша погибла в ДТП

Девушки редко бывают профессиональными водителями, тем более мотоцикла. Все стереотипы рушила Ксения Никитина. Очаровательная блондинка была мотоблогершей. 4 июля она собиралась поехать в Ярославль, но отложила поездку из-за дождей в Москве. А 11 июля стало известно, что она погибла в ДТП.

Ксения разбилась на мотоцикле в ДТП на трассе М-8 в Московской области. По некоторым данным, она находилась на 87 километре данной трассы в 11:20 утра и врезалась в трактор. В результате аварии молодая девушка сразу скончалась. Об этом сообщили в группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». Никитина погибла по пути в Ярославль, где хотела встретиться с другими байкерами. Трагедия произошла в Сергиево-Посадском районе.

Печальная новость быстро облетела Сеть. Это не удивительно, так как Ксения вела канал в YouTube, на который подписано 38,5 тыс. подписчиков. Известно, что ей было 33 года. Поклонники блогерши выражают свои соболезнования на ее странице в соцсети: «Зря перенесла поездку… Ксюша… Как так-то? Ну теперь как без тебя и твоих обзоров? Вечного сезона — банально… Стань песней ветра! Мы тебя будем слышать и помнить», «Покойся с миром, Ксю. Мои соболезнования всем друзьям и близким», «Судьба, которую не обмануть… спи спокойно, девочка….», «Любим, скорбим».