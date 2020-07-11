«Не надо себя хорошей выставлять»: адвокат Ефремова призвал дочь артиста не лезть в дело о ДТП

Михаил Ефремов раньше славился своими ролями в кино, а теперь все обсуждают лишь пьяное ДТП, которое произошло в начале лета с его участием. Тогда актер выехал на встречную полосу на джипе и столкнулся с грузовиком. Водитель второй машины скончался от полученных травм. Артиста поместили под домашний арест. Спустя месяц артисту были предъявлены обвинения, согласно которым ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, за вождение в нетрезвом виде, что повлекло смерть человека.

Первое время Ефремов признавал вину, но недавно за его дела взялся юрист Эльман Пашаев. После этого актер заявил, что невиновен, а адвокат открыто говорит, что выиграет дело и его клиента оправдают. Родственники погибшего Сергея Захарова отказались принимать деньги, которые предложили ему друзья Ефремова. Также они требуют справедливого суда. Не раз эту тему обсуждали в студии Андрея Малахова «Прямой эфир».

Ни жена, ни дети актера стараются не комментировать произошедшее. Впрочем, его дочка Анна-Мария недавно призналась, что родители у нее далеко не идеальные и не дали ей нужной любви. По делу о ДТП она — единственная из семьи — высказывалась несколько раз. Мария отмечала, что ее отец взрослый и сам со всем разберется. Она даже не пыталась его оправдывать. А когда наследница актера узнала, как действует сторона защиты, то подвергла Пашаева критике. Она назвала происходящее бредом, а юриста — некомпетентным.

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — высказался адвокат Ефремова. View this post on Instagram A post shared by Анна Мария Ефремова (@amefremova) on Jun 1, 2020 at 3:25pm PDT

Он также добавил, что родственники погибшего водителя борются за деньги, каждый нанял по адвокату, но Эльман отметил, что его клиент не собирается выполнять их материальных требований, пишет издание «Подъем».