Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» с красавицей-женой уехал в путешествие по России

Артист поделился красивыми кадрами, в том числе и с супругой, в соцсетях.

Один из юмористов шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram похвастался снимками со своего путешествия на мотоцикле по России. На кадрах можно увидеть его на «железном коне» в компании друзей. На одном из снимков он вместе со своей любимой супругой Надеждой, с которой они уже 18 лет вместе. Не так давно они, напомним, отмечали бирюзовую свадьбу. Она, судя по всему, сопровождает его в этом увлекательном путешествии.

«Вы из какого города. Пишите. Заеду», — пошутил шоумен.

«Приезжайте обязательно в Балаково. У нас очень красиво», «Будете в Торжке. Ждем в гости», «Желаем вам приятной поездки. И главное, чтобы ни гвоздя, ни жезла», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников живет в Екатеринбурге. У него двое старших сыновей-близнецов. Константин и Максим появились на свет в 2010 году. Три года назад Надежда подарила супругу еще одного наследника, Никиту.