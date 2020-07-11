Сериал «Сваты» потерял двух важных героев по причине их смерти

В седьмой части зрители не увидят «родителей Ольги Николаевны» Владимира Зельдина и Ольгу Аросеву.

Сериал «Сваты» потерял двух важных героев. В седьмой части зрители точно не увидят «родителей Ольги Николаевны» Владимира Зельдина и Ольгу Аросеву. Причина весьма печальная – актеров уже нет в живых.

Ходили слухи, что их роли могут достаться другим актерам. Однако внимательные фанаты сериала заметили, что на сайте «Кино-театр. ру» в разделе, посвященном новой части, нет никаких данных о «родителях Ольги Николаевны».

Отметим, что в седьмой части сериала появится актер Виктор Добронравов. Он предстанет молодым Иваном Будько. Как известно, главным героем сериала является его отец – Федор Добронравов, сообщает riafan.ru.

Напомним, что седьмой сезон сериала «Сваты» должен был выйти на экраны в начале 2021 года, но из-за пандемии сроки были сдвинуты. Федор Добронравов не так давно говорил, что раньше 2021 года актеры на съемочной площадке точно не появятся.

Добавим, что Ольга Аросева ушла из жизни в 2013 году, а Владимир Зельдин скончался в октябре 2016 года.