«Муж изменяет!»: Саша Черно из «Дома-2» рассказала, с кем проводит время ее супруг

Звезда проекта «Дом-2» Саша Черно в Instagram рассказала, с кем проводит время ее супруг. В доме участников шоу появилась симпатичная кошечка, которую они назвали Сашей.

«Муж изменяет! Да, с появлением в нашем доме маленькой Сашеньки, поцелуи каждое утро проходят с ней, а не со мной. А на самом деле, мы ее очень сильно любим. Она так подросла, пока живет с нами». Саша Черно

Черно добавила, что сейчас главный вопрос, который их с мужем волнует – как отучить кошку беситься. При этом она заметила, что домашняя любимица очень ласковая кошечка. При этом она никогда не сходит в туалет мимо. Будет терпеть.

Напомним, что Саша Черно появилась на проекте «Дом-2» в 2017 году. В прошлом году она сообщила, что беременна от еще одного участника Иосифа Оганесяна. Не так давно звезда отмечала, что сильно поправилась. Она набрала 12 килограммов, который будет скидывать после родов.