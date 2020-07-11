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Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров на ромашковом поле

Девушка находится вместе со своей знаменитой мамой актрисой Любовью Толкалиной в Рязанской области.

Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров на ромашковом поле
Дочь Егора Кончаловского оголилась ради красивых кадров/https://www.instagram.com/welcometomaria/

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская частично оголилась ради красивых кадров в ромашковом поле. Снимки появились в ее Instagram. Как известно, вместе со своей звездной мамой девушка сейчас находится в Рязанской области.

«Хей! Как считаете, поле мне к лицу? Тут очень красиво! Хочется все это нарисовать. И еще я планирую собрать огромный летний гербарий. Засушить цветов и трав. Я очень люблю полевые цветы. Они невероятны вместе с акварелью и графикой в стилизованных работах. У каждого цветка, колоска, листика есть своя фактура, свой уникальный узор. Мне, как орнаменталисту это очень важно».

Мария Михалкова-Кончаловская

«А зачем сразу оголяться, не бери с мамы пример», «Очень красиво», «Шикарно, свежо, натурально!» — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что в этом году Марии Михалковой-Кончаловской исполнилось 19 лет. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись в 2017 году. При этом они сохранили нормальные отношения.

Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-КончаловскаяНовости googleоткровенное фотоРязанская область

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-КончаловскаяНовости googleоткровенное фотоРязанская область
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