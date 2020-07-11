Мирослава Карпович поблагодарила Водонаеву за поддержку после слухов о романе с Прилучным

Ранее модель заявила, что в этой истории на стороне актрисы из «Папиных дочек».

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая, по слухам, сейчас отдыхает в Крыму с «мажором» Павлом Прилучным и его детьми от актрисы Агаты Муцениеце, в сторис Instagram поблагодарила модель Алену Водонаеву. «Спасибо», — написала она. Таким образом она косвенно подтвердила, что у нее роман с Павлом Прилучным. Хотя для многих уже давно все понятно.

Ранее телеведущая на своей страничке в соцсетях попросила не линчевать Мирославу Карпович, которая, возможно, уехала на отдых с актером. Как заявила Алена Водонаева, она в свое время тоже думала, с кем свяжет свою жизнь отец ее сына Богдана. По словам Водонаевой, нет ничего плохого в том, что ее ребенок, приходит в гости к отцу, где общается с его второй половинкой. Таким образом он растет в психологически спокойной обстановке.

Водонаева также отмечала, что Мирослава Карпович внимательно относится к детям Агаты Муцениеце. Как известно, в браке у Прилучного и актрисы родились сын и дочь.

Добавим, что официально перестанут быть мужем и женой Прилучный и Муцениеце 15 июля. В этот день их должен развести суд. Пока чисто формально Карпович считается любовницей Прилучного.