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Хореограф Тутберидзе поделился фрагментом новой произвольной программы Алены Косторной

В одной из ее частей звучит песня «Lovely» — Billie Eilish & Khalid.

Хореограф Тутберидзе поделился фрагментом новой произвольной программы Алены Косторной
Хореограф из группы Тутберидзе представил новую произвольную программу Косторной/http://globallookpress.com/

Хореограф из группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram представил фрагмент новой произвольной программы чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной. По его словам, программу фигуристке он ставил совместно со знаменитой наставницей. В одной из ее частей звучит песня «Lovely» — Billie Eilish & Khalid.

Отметим, что не так давно российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе наконец-то приступили к тренировкам. Они сейчас находятся на базе в Новогорске, где оттачивают свое мастерство и готовятся к новым стартам.

Алена Косторная – одна из сильнейших российских фигуристок на данный момент. Именно она победила на последнем крупном турнире с участием сильнейших фигуристок – первенстве Европы. Чемпионат мира, как известно, был перенесен на осень. Он должен пройти в канадском Монреале.

Добавим, что за время пандемии от Тутберидзе ушла одна из сильнейших фигуристок Александра Трусова. Сейчас ее тренирует двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяДаниил Глейхенгаузновости спортафигурное катаниеЭтери ТутберидзеЭтери Тутберидзе последние новости
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