«Ваше сердце – море»: Муцениеце предалась философским мыслям после истории с пропавшим псом

Актриса Агата Муцениеце, чей пока еще супруг актер Павел Прилучный едва не потерял в Крыму домашнего любимца пса Тора, в сторис Instagram после происшествия предалась философским размышлениям. Она опубликовала слова из притчи.

«Ваше сердце – это море, и в его глубинах стоит город с подводными храмами. Но услышать их музыку смогут только те, кто всегда остается спокойным и бдительным. Она не слышна там, где громко спорят мысли и желания. Даже желание услышать этот колокольный звон станет здесь помехой». Агата Муцениеце

Напомним, что Прилучный сейчас, по слухам, отдыхает в Крыму со своей новой возлюбленной актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Во время одной из фотосессий с любовницей от звезды сериала «Мажор» сбежал пес по кличке Тор. Расстроенный актер даже объявил вознаграждение в 50 тысяч рублей, чтобы вернуть домашнего любимца.

В итоге собаку обнаружила мать продюсера телеканала ТНТ Леры Еркиной Елена. Она отыскала телефон Агаты Муцениеце и сообщила, что пес у нее. Актриса в течение полутора часов пыталась дозвониться до супруга, чтобы тот забрал собаку. Чем он в этот момент занимался с новой спутницей жизни остается только догадываться.

Добавим, что официально перестанут быть мужем и женой Муцениеце и Прилучный 15 июля. В этот день в суде должна быть поставлена точка в их бракоразводном процессе.