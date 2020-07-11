«Все также, но стала мерзнуть»: Екатерина Вилкова умилила снимком из детства на коньках

Актриса Екатерина Вилкова в Instagram поделилась очень красивым кадром из прошлого. На фотографии совсем еще маленькая звезда на коньках. Снимок был сделан в восьмидесятых годах прошлого века в Нижнем Новгороде, где она родилась. Вдали можно рассмотреть купола церквушек.

«Все также, но стала мерзнуть. 36 лет», — подписала фотографию актриса.

«С днем рождения, Катюша. Крепкого здоровья, счастья, всех благ! Живи! Цвети! Будь», «С днем рождения вас! Здоровья и благополучия! Спасибо за ваше творчество», «Екатерина Николаевна, с днем рождения вас! Три с половиной года назад я узнала о вас и тут же влюбилась. Это была роль Софии Яновны, образ которой теперь навсегда со мной! Дальше начались просмотры всех фильмов с вашим участием! Влюбилась еще больше», — заметили в комментариях поклонники.

Напомним, что у актрисы подрастают дочь и сын. Наследнице звезды от актера Ильи Любимова Павле сейчас восемь лет, и сыну Петру в апреле этого года исполнилось шесть лет. Вместе известные актеры уже девять лет.