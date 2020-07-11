«Горжусь твоей умной головой»: Костюшкин нежно поздравил старшего сына с семнадцатилетием

Певец Стас Костюшкин в Instagram тепло поздравил с днем рождения своего старшего сына Мартина. Наследнику звезды исполнилось 17 лет.

«Сына, с днем рождения! Обожаю! Люблю! Горжусь твоей умной головой! Только вперед, и только к достижению всех целей». Стас Костюшкин

Отметим, что Мартин Костюшкин родился в браке музыканта со второй супругой Ольгой. Вместе с ней он был всего три года.

Сейчас Стас Костюшкин женат на Юлии Клоковой. Она трехкратная чемпионка России по акробатике. Ранее девушка танцевала в группе «Чай вдвоем», где ее и заприметил исполнитель. В браке с Юлией у музыканта родились еще два наследника – это сыновья Богдан и Мирон. Одному из них сейчас 13 лет, а второму четыре годика.

Добавим, что Стас Костюшкин в соцсетях любит показать подписчикам свое накачанное тело. Надо признать, что у него хорошая фигура. Музыкант много лет занимается боксом. Он не пьет и не курит.