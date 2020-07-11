«Сдала, но пытается держаться»: подруга Моргуновой рассказала, как диктор живет после смерти сына

Подруга диктора советского телевидения Светланы Моргуновой Лариса Куликова рассказала, как чувствует себя звезда, которая несколько месяцев назад похоронила своего единственного сына Максима. После смерти наследника женщина признавалась, что больше не хочет жить.

«Видели ее недавно, когда были у Максима на кладбище. Сдала, но пытается держаться. Сердце, давление… Как у всех пожилых». Лариса Куликова

Как отметила Куликова, Светлана Моргунова каждый день смотрит фотографии с сыном. Это хоть как-то успокаивает женщину. Теперь у нее в жизни одна отрада – внучка. Кстати, постоянно рядом с ней находится помощница. Также частые гости в ее доме невестка и сестра, сообщает «СтарХит».

Напомним, что сын Моргуновой Максим заразился коронавирусом. Он лечился дома и, казалось, должен справиться. Все-таки ему было всего 52 года. Однако болезнь убила его буквально за несколько дней. У мужчины случился отек легких. Медики уже были бессильны ему помочь.