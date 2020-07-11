Сергей Ершов из «Уральских пельменей» заставил тещу менять на дороге пробитое колесо

Как отметил шоумен, на трассе Сыктывкар-Усогорск водителям нужно быть очень внимательными.

Один из шоуменов «Уральских пельменей» Сергей Ершов в Instagram поделился забавным роликом. В эти дни юморист со своими родными совершает вояж в Коми. В пути Сергея Ершова и его семью ожидает много приключений. Он рассказывает о своей поездке в соцсетях.

На кадрах Ершова можно увидеть, как он проткнул колесо. При этом меняет его теща, а не сам шоумен.

«Вот двести километров ужасной дороги, потому что мы поехали в Усогорск. Каждые 50 километров дорога ухудшается. А вот верх российской экономии. Просто бетонные плиты на дороге. Кто поедет по дороге Сыктывкар-Усогорск будьте внимательнее». Сергей Ершов

Отметим, что от первого брака у Сергея Ершова есть дочь Катя. Как звали его первую супругу неизвестно. Актер не любит распространяться на этот счет. В личной жизни все наладилось, когда шоумен встретил девушку Татьяну. Она была младше его на 11 лет. Сергей красиво ухаживал, а затем сделал любимой предложение. В 1998 году Татьяна родила сына Захара. В 2005 году Татьяна подарила мужу еще одного сына, которого назвали Назаром.