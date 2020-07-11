«Познакомил друг с другом»: Соколовский заявил, что его 21-летняя девушка подружилась с Дакотой

Певец 28-летний Влад Соколовский, который несколько лет назад расстался со своей супругой исполнительницей Ритой Дакотой заявил, что его новая пассия 21-летняя модель Ангелина Суркова в хороших отношениях с бывшей женой.

«Ангелина знакома с Ритой и с моей дочерью Мией. Зимой мы отдыхали на Бали, в это же время там были Рита и моя дочь. Я захотел провести время с Мией, взял Ангелину с собой и познакомил всех друг с другом». Влад Соколовский

Как сказал Соколовский, Суркова, которая стала финалисткой кастинга в группу «Серебро», покорила его одной из своих песен. Вместе они около года назад оказались на одной из вечеринок, которую организовали друзья музыканта. По его словам, Суркова далеко не сразу ответила ему взаимностью. Девушку он буквально завоевал. Сейчас они счастливы вдвоем и живут в квартире, которую снимает Соколовский, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Влад Соколовский и Рита Дакота расстались из-за постоянных измен музыканта. В какой-то момент он сам в этом признался жене. Для Дакоты, которая всегда считала супруга верным семьянином, это известие стало настоящим шоком.