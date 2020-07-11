«Повзрослели наши дети»: Белых поделился кадром главных героев «Сватов» за праздничным столом

В знаменитом на всю страну сериале актер сыграл Максима Ковалева - сына одной из главных героинь.

Актер Даниил Белых в Instagram поделился редким кадром, на котором можно увидеть главных героев сериала «Сваты». Судя по всему, актеры собрались за праздничным столом после окончания съемок одного из сезонов. На фотографии во главе стола можно увидеть главных действующих лиц – актеров Федора Добронравова и Татьяну Кравченко.

«Повзрослели наши дети. За кадром «Сватов» большой и дружный коллектив. Работать в таком режиме — радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал — всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему. Уверен, мы обязательно еще поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания». Даниил Белых

«Я каждый день начинаю с просмотра новой старой серии «Сватов». Обожаю и эту команду, и этот сериал», «Очень ждем выхода новых серий! Все от вашей большой семьи и искрометных шуток в восторге», «Как хочется, чтобы «Сватов» снимали вечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что съемки седьмого сезона «Сватов» были приостановлены из-за пандемии. Как недавно рассказывал актер Федор Добронравов, актеры вернутся на съемочную площадку только в следующем году.