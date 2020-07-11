«Никого не забыл»: представитель художника Сергея Заграевского раскрыла детали его завещания

По словам Ольги Озолиной, уход из жизни 56-летнего писателя стал шоком для его родных и друзей.

Официальный представитель скончавшегося несколько дней назад в возрасте 56 лет художника Сергея Заграевского Ольга Озолина раскрыла некоторые детали его завещания. По ее словам, в последние годы писатель подружил между собой всех своих детей. Как она думает, он предчувствовал свой уход. Сейчас дети заботятся о его 87-летней матери.

«Знаю точно, что в завещании он никого не забыл. Подробности нам расскажет нотариус. Последняя воля, как у любого творца: «Чтобы помнили». Согласно его воле, буду продолжать его дела». Ольга Озолина

Как заметила Озолина, причиной смерти Заграевского стало слабое сердце художника, которое в какой-то момент не выдержало. Точный диагноз, как она заметила, можно будет озвучить только с согласия родственников, сообщает «МК».

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Отметим, что у Сергея Заграевского осталось шестеро детей. Четыре сына Сергей, Кирилл, Всеволод и Владислав и две дочери – Анастасия и Лидия. Самому старшему наследнику художника сейчас 36 лет, младшим детям — шесть лет.